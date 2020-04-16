ВООЗ запускає чат-бот з інформацією про коронавірус тепер і в Messenger

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запустила чат-бот у Facebook Messenger, надаючи миттєву та точну інформацію про коронавірус COVID-19 через глобальний доступ до соціальної мережі.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Чат-бот був розроблений у співпраці зі Sprinklr, як частина ініціативи ВООЗ з використання технологій щодо COVID-19, безоплатної співпраці технологічних компаній, об'єднаних ВООЗ спеціально для боротьби з пандемією COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Доступ до інтерактивної служби ВООЗ з питань охорони здоров’я можна отримати англійською, французькою, іспанською та арабською мовами через офіційну сторінку ВООЗ у Facebook, вибравши опцію "Надіслати повідомлення" (Send Message) або через спеціальне посилання Messenger.

Як зазначається, сервіс ВООЗ щодо охорони здоров’я вже охопив понад 12 мільйонів людей через WhatsApp. У багатьох регіонах, які найбільше постраждали від COVID-19, загальний обмін повідомленнями через додатки компанії Facebook збільшився на понад 50%.

З таким переходом до Facebook Messenger та інших каналів зв’язку, пов’язаних із цим, ВООЗ має потенціал охопити 4,2 мільярда людей - допомагаючи людям захиститися від COVID-19, запобігти його поширенню та зрозуміти факти, пов’язані із захворюванням.

Як повідомляв Укрінформ, у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона одужали і 134 669 померли.