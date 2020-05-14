"Репортери без кордонів" закликають РФ не заважати журналістам розповідати про COVID-19
Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті німецького відділення організації.
«Намагаючись запобігти незалежним повідомленням про коронакризу, російське керівництво не тільки збільшує невизначеність, а й піддає населення реальній загрозі», - зазначив керівний директор «Репортерів без кордонів» Крістіан Мір.
Він наголосив, що ефективних заходів можна вживати лише на підставі реалістичних цифр та фактів. Тож погрози працівникам ЗМІ ув'язненням є абсолютно контрпродуктивними.
Як зазначається, згідно з підписаними на початку квітня президентом РФ Путіним законами про відповідальність за поширення фейкових новин, особи, які свідомо поширюють неправдиву, з точки зору влади, інформацію про події, що становлять небезпеку для населення, можуть бути засуджені до п'яти років позбавлення волі.
Російський регулятор Роскомнадзор погрожував позбавити ліцензії ЗМІ, які поширюють «неправдиву інформацію» про пандемію. Наприкінці березня і російський уряд, і слідчий комітет створили робочі групи для боротьби з фейками про пандемію. 22 квітня генпрокурор РФ оголосив, що з моменту початку пандемії на російськомовних сайтах було виявлено 300 імовірних хибних повідомлень, 260 з них вилучено або заблоковано.
За останніми даними Російської асоціації журналістів, від COVID-19 померли щонайменше троє працівників мас-медіа РФ.