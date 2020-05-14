"Репортери без кордонів" закликають РФ не заважати журналістам розповідати про COVID-19

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає уряд Росії дозволити незалежне висвітлення ситуації з COVID-19 у цій країні та не переслідувати журналістів під приводом перешкоджання «фейковим новинам».

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті німецького відділення організації.

«Намагаючись запобігти незалежним повідомленням про коронакризу, російське керівництво не тільки збільшує невизначеність, а й піддає населення реальній загрозі», - зазначив керівний директор «Репортерів без кордонів» Крістіан Мір.

Він наголосив, що ефективних заходів можна вживати лише на підставі реалістичних цифр та фактів. Тож погрози працівникам ЗМІ ув'язненням є абсолютно контрпродуктивними.

Як зазначається, згідно з підписаними на початку квітня президентом РФ Путіним законами про відповідальність за поширення фейкових новин, особи, які свідомо поширюють неправдиву, з точки зору влади, інформацію про події, що становлять небезпеку для населення, можуть бути засуджені до п'яти років позбавлення волі.

Читайте також: Росія не співпрацює з Радою Європи щодо захисту журналістів

Російський регулятор Роскомнадзор погрожував позбавити ліцензії ЗМІ, які поширюють «неправдиву інформацію» про пандемію. Наприкінці березня і російський уряд, і слідчий комітет створили робочі групи для боротьби з фейками про пандемію. 22 квітня генпрокурор РФ оголосив, що з моменту початку пандемії на російськомовних сайтах було виявлено 300 імовірних хибних повідомлень, 260 з них вилучено або заблоковано.

За останніми даними Російської асоціації журналістів, від COVID-19 померли щонайменше троє працівників мас-медіа РФ.