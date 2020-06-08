Альянс сприймає фейки проти НАТО під час пандемії як нову загрозу — Столтенберг

Агресивна дезінформація й пропаганда, які у розпал пандемії коронавірусу були спрямовані проти НАТО, мали на меті розділити союзників, посіяти зневіру у їх здатність допомагати одне одному, що в самому НАТО сприймають як нову загрозу.

Про це у понеділок під час відеоконференції, яка була присвячена майбутньому розвитку НАТО до 2030 року та проведена за сприяння Атлантичної Ради та Німецького фонду Маршалла, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед нових загроз, поряд із загрозами у кіберпросторі, НАТО бачить виклики з боку дезінформації й пропаганди. Під час пандемії вони були спрямовані, щоб розділити нас, щоб підірвати довіру серед країн-союзниць. Ми бачили від Росії і від Китаю спроби звинувачувати наших союзників по НАТО в самому існуванні коронавірусу. Ми бачили також історії про те, що ми не здатні допомогти та підтримати одне одного. Реальність є протилежною, - союзники дуже багато допомагають одне одному, хоча всі потерпають від пандемії», - сказав генеральний секретар Альянсу.

Він нагадав, що зусилля військових структур НАТО координувалися Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Військові спроможності були вирішальними під час транспортування медичного обладнання, у медичній евакуації та у перевезенні пацієнтів, у наданні медичного персоналу та у розгортанні польових госпіталів на тисячі місць, у допомозі в організації прикордонного контролю тощо.

«Метою пропагандистських кампаній, які ми спостерігали під час пандемії COVІD-19, було підірвати довіру до наших демократичних інституцій та піддати сумніву нашу здатність працювати разом. Я твердо переконаний, що реакцією та таку пропаганду не може бути пропаганда у відповідь. Кращим шляхом відповіді на пропаганду є вільна і незалежна преса, коли журналісти ставлять важкі питання, перевіряють факти – це кращий шлях для того, щоб пропаганда та дезінформація не мали успіху. Адже правда завжди переможе», - наголосив Столтенберг.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами дослідження компанії Avaaz, лише у Facebook було зареєстровано понад 1,7 мільйона випадків поширення дезінформації про пандемію коронавірусу, кількість переглядів провокаційної інформації перевищила 117 мільйонів.