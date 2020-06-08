Столтенберг окреслив головні напрямки розвитку НАТО до 2030 року

У перспективі наступних 10 років розвитку НАТО варто докласти зусиль, щоб зробити Альянс більш потужним у військовому вимірі, більш єдиним політично та більш глобальним у підходах до світових проблем.

Про це під час відеоконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше – нам потрібний потужний військовий Альянс, щоб захистити наші демократії і продовжувати успішно змагатися у більш конкурентному світі. Поки ми фокусуємо увагу на боротьбі з пандемією, загрози нікуди не зникли, скоріше навпаки. Коли ми дивимося у 2030 рік, то маємо продовжувати інвестувати у наші збройні сили та у сучасні військові спроможності. Вони гарантували нам безпеку понад 70 років і роблять це зараз. Безпека - це основа нашої заможності зараз і в майбутньому», - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що військова сила є лише частиною відповіді на питання щодо майбутнього НАТО, адже союзники мають ширше використовувати політичний потенціал та відкрито обговорювати всі проблеми, що впливають на спільну безпеку, навчитися швидко і системно досягати консенсусу.

За словами генсека політичний характер НАТО передбачатиме використання ширшого набору інструментів, військових, невійськових, економічних і дипломатичних. Такий широкий підхід особливо важливий для забезпечення стійкості демократичних суспільств.

Наголошуючи на важливості «глобального» НАТО, Столтенберг зауважив, що саме Альянс на сьогодні залишається єдиною платформою, яка на щоденній основі зводить разом Північну Америку і Європу. За його словами, НАТО пропонує інструменти для відкритої дискусії та широких консультацій, але союзникам потрібно проявити політичну волю, щоб використовувати ці наявні інструменти більш ефективно, у процесі ухвалення рішень та у діях заради спільної безпеки.

Столтенберг також зауважив, що нові явища, такі, як підйом Китаю, створюють зсуви у глобальному балансі сил та посилюють міжнародну конкуренцію. Це підштовхує НАТО до більш глобальних підходів з урахуванням того, що Альянс має 30 союзників з обох сторін Атлантики, об’єднує майже мільярд людей, на країни-союзниці припадає половина військової та економічної потужності світу.

«Йдеться не про глобальну присутність, але саме про глобальний підхід… Коли ми дивимося у перспективу 2030 року, нам потрібно навіть тісніше працювати з країнами, які близькі до нас за думками, такими як Австралія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея. Це потрібно, щоб захистити глобальні правила та інституції, які оберігали нашу безпеку десятиліттями, щоб встановити норми і стандарти у космосі та у кібернетичному просторі, у новітніх технологіях та у контролі над озброєнням. Ми будемо спиратися на світ, який побудований на свободі та демократії, але не на залякуванні та корозії… Наші цінності - основа нашої єдності і сили», - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що на виконання рішення лідерів країн-союзниць в НАТО відбуваються активні консультації, в яких беруть участь експерти, представники громадянського суспільства, приватного сектору, молоді лідери тощо. За підсумками такої широкої дискусії щодо майбутнього Альянсу до 2030 року генеральний секретар має намір представити свої рекомендації на розгляд лідерів країн НАТО під час їх зустрічі вже наступного року.

Фото: НАТО