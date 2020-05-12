НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії – Столтенберг
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відеоконференції міністрів оборони ЄС, передає пресслужба блоку.
"Генеральний секретар попередив, що безпекові виклики не зменшилися через пандемію коронавірусу і що противники й далі намагатимуться перевірити рішучість НАТО. Він підкреслив, що водночас із реагуванням на пандемію НАТО також готується до довгострокових наслідків COVID-19 і працює, щоби допомогти союзникам зміцнити їх стійкість", - йдеться в повідомленні.
Столтенберг привітав тісну співпрацю між НАТО і Європейським Союзом, заявивши, що "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість нашого населення і боротися з дезінформацією".
За його словами, НАТО робить свій внесок у підтримку потерпілих країн, в тому числі за допомогою повітряних перевезень, обміну медичним досвідом, розробок інноваційних заходів реагування та розгортання збройних сил союзників для підтримки цивільної влади.
Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 324 735 випадків зараження коронавірусом, серед яких 291 725 летальних, одужали від недуги 1 571 071 особа.
Фото: НАТО