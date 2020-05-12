Євросоюз визначив напрямки оборонної політики в умовах пандемії COVID-19

Міністри оборони країн ЄС, які провели у вівторок зустріч у форматі телеконференції, визначили чотири головні напрямки Спільної політики у сфері безпеки та оборони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом й на подолання його довгострокових наслідків та впливу на спільну безпеку.

Про це сьогодні у Брюсселі під час віртуальної пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Упродовж минулих місяців ми бачили, що збройні сили відіграють важливу роль у боротьбі з пандемією, надаючи підтримку цивільним та транскордонну допомогу країнам-членам – цьому існує багато прикладів. Очевидно, що ця криза матиме далекосяжні наслідки для наших суспільств, економік, а також для нашої політики у сфері безпеки й оборони. Разом з країнами-членами ми почали обговорювати та визначати конкретні уроки пандемії та стратегії на майбутнє нашої політики безпеки й оборони, навколо яких був досягнутий широкий консенсус", - зауважив Боррель.

За його словами, перший напрямок – це посилення модальності з використання військових можливостей для підтримки органів цивільної влади та пандемії, включаючи безпекові, медичні та тилові структури.

Другий погоджений напрямок — продовження оперативної присутності ЄС у світі. Це передбачає продовження операцій та місій в рамках Спільної політики ЄС з безпеки й оборони, при тому, що зусилля із підтримання безпеки для залученого особового складу залишається пріоритетом.

"Третє – ми маємо зміцнити нашу власну готовність та стійкість до викликів майбутнього. У цьому контексті ми можемо проводити спільні навчання, щоб посилити роботу у таких сферах як кібернетична безпека або протидія гібридним загрозам, а також у посиленні нашої боротьби з дезінформацією, включаючи ту, що має відношення до коронавірусу. Навмисні та скоординовані кампанії дезінформації, які ми бачили, є дійсною загрозою для європейської та глобальної безпеки", - зауважив Боррель.

Четвертий напрямок, за словами Високого представника ЄС, – це використання уроків, що винесені після кризи, для посилення оборонних спроможностей ЄС та безпекової співпраці між країнами-членами.

"Оскільки ця криза вразила також наші економіки, ми маємо забезпечити виділення необхідних фондів для безпеки й оборони, як на рівні країн-членів, так і на рівні ЄС. Пандемія, з великою долею ймовірності, підриватиме наше середовище з безпеки протягом наступних років. Це є очевидним. Пандемія буде новою загрозою, вона впливатиме на нашу безпеку. Це лише посилює необхідність сильнішої політики з безпеки й оборони ЄС та сильніших (позицій, - ред.) ЄС у світі", - зауважив Боррель.

Він повідомив, що обговорення цих тем і досягнутих результатів буде продовжене під час наступної зустрічі європейських міністрів оборони у червні поточного року.

Як зауважив Високий представник ЄС, з огляду на глобальний характер кризи, у телеконференції міністрів ЄС взяли участь ключові партнери Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, яких представляли Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг та заступник Генерального Секретаря ООН з миротворчих операцій Жан-Пьєр Лакруа.