Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії сягнула майже 53,8 тисячі

Протягом доби, що минула, у Бельгії зареєстровано ще 330 позитивних проб на коронавірус, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 53 779 осіб.

Про це у вівторок з посиланням на Національний кризовий центр країни повідомляє бельгійське видання VRT.

«Протягом минулих 24 годин зареєстровано 330 нових хворих на COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків з початку пандемії склала 53 799 осіб. При цьому кількість госпіталізованих з коронавірусом у Бельгії продовжує знижуватися: 43 нових пацієнти за добу, загальна кількість людей, що знаходяться у лікарнях – 2 230 людей. З них 465 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у публікації.

За цей же час з лікарень були виписані 35 людей, усього в період з 15 березня успішно подолали хворобу 13 732 пацієнти.

Протягом доби від коронавірусу померли ще 65 людей, кількість жертв хвороби сягнула, таким чином, 8 761 особи.

Фото з сайту vrt.be