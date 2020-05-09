У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 52,5 тисячі

У Бельгії кількість випадків коронавірусу за добу збільшилася на 585 і сягнула з початку епідемії 52 596.

Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

«407 осіб, у яких виявлено інфекцію, живуть у Фландрії, 129 – у Валлонії, 45 – в Брюсселі. Федеральне Міністерство охорони здоров’я не має даних про місце проживання ще 4 осіб. Протягом минулих 24 годин до лікарень були доставлені 76 нових пацієнтів, 210 – виписані з лікарень після одужання (загалом з початку пандемії одужали 13 411 пацієнтів). Таким чином, загальна кількість людей із коронавірусом у лікарнях зараз становить 2 381 пацієнта. З них 502 особи перебувають у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

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Незважаючи на позитивну динаміку у рівні захворюваності, протягом минулої доби в Бельгії померли ще 76 осіб, що довело загальну кількість загиблих від хвороби до 8 581 осіб.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 030 027 випадків інфікування коронавірусом, померли 276 496 осіб, одужали - 1 394 953.

Фото з сайту vrt.be