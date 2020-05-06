У Бельгії з 10 травня відкриють магазини і дозволять ходити в гості

У Бельгії з 10 травня будуть введені подальші полегшення у режимі обмежень, що були введені для стримування пандемії COVID-19.

Про це у середу під час відеозвернення за підсумками засідання Ради національної безпеки Бельгії, заявила прем’єр-міністр країни Софі Вільмес (Sophie Wilmès), повідомляє бельгійське видання VRT.

«Прем’єр-міністр Вільмес оголосила про рішення Ради безпеки щодо полегшення пов’язаних із коронавірусом заходів, починаючи з неділі. Представники федерального уряду та регіональних урядів країни, які були представлені на засіданні, прийняли таке рішення за порадою Групи експертів щодо стратегії виходу з обмежень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 11 травня відкриються магазини. Як і раніше, для їх роботи передбачене обмеження – на кожного покупця має припадати не менше 10 квадратних метрів торговельної площі. Люди мають знаходитися у магазині не більше 30 хвилин та робити покупки самостійно. Щоправда, дорослих під час «шопінгу» можуть супроводжувати діти та підлітки віком до 18 років. Під час відвідання будь-якого магазину обов’язковим є носіння захисної маски.

Прем’єр-міністр закликала громадян уникати скупчення та робити покупки в магазинах за місцем проживання. Масові шопінг-тури, як і раніше, будуть заборонені. Принаймні до 31 липня будуть також заборонені всі спортивні змагання.

Крім того, від неділі бельгійцям дозволено приймати гостей – до чотирьох осіб. Щоправда, це мають бути одні й ті самі люди під час кожного візиту, тож людям радять уважно обирати компанію. При цьому ще одна порада стосується необхідності дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра навіть під час такого відвідання, і проводити зустрічі, за можливістю, на відкритому повітрі. Оскільки дотримання таких заходів і правил проконтролювати фізично неможливо, уряд звернувся до свідомості та здорового глузду громадян, які мають піклуватися про себе та оточуючих.

З 18 травня поступово почнуть відкриватися школи. Уряд продовжує вивчати ситуацію для прийняття рішення щодо відкриття ринків, музеїв, бібліотек та зоопарків, перукарень та салонів краси.

Як очікується, будуть також дозволені відвідування закладів із догляду за літніми людьми.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить 3 759 004, з них – 1 258 746 осіб одужали і 259 583 померли.