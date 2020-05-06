У Бельгії за добу - 272 нових випадки коронавірусу

У Бельгії зафіксували 272 нових випадки коронавірусу, загальна ж кількість хворих на COVID-19 зросла до 50 781.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

"Від учора були госпіталізовані 116 нових пацієнтів з COVID-19, за цей же час 290 людей були виписані з лікарень після одужання. Зараз у лікарнях знаходяться 2 849 людей з цим діагнозом, з них 646 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Від учора в країні зареєстровано 272 нових діагнози, що довело загальну кількість інфікованих на коронавірус до 50 781 з початку пандемії", - йдеться у публікації.

Загальна кількість людей, які успішно подолали хворобу, за станом на сьогодні становить 12 731.

Разом з цим, кількість померлих від коронавірусу у Бельгії зросла до 8 339 осіб. Протягом доби від хвороби померли 110 людей, ще 229 летальних випадків трапилися у попередні дні, також поповнили цю сумну статистику.

Фото з сайту vrt.be