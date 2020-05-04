Бельгія пом’якшує карантин: запрацювали дитсадки і транспорт

У Бельгії з понеділка, 4 травня, розпочинається перша фаза поступового скасування обмежень, запроваджених 15 березня для стримування епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання VRT.

«З понеділка весь «несуттєвий» бізнес, діяльність якого була заборонена, зможе повернутися до роботи, якщо така робота не пов’язана із громадськими послугами. Водночас, рекомендовано уникати прямих контактів між споживачами та постачальниками. Штатні працівники, по змозі, мають продовжувати працювати з дому, якщо це неможливо, повернення на робочі місця має здійснюватися за умови дотримання соціальної дистанції. Якщо дотримуватися дистанції у 1,5 метра неможливо, працівники мають носити захисні маски», - йдеться у публікації.

Вимога носити маски залишається обов’язковою для пасажирів громадського транспорту, який від сьогодні працюватиме за нормальним робочим графіком.

Зокрема, обов’язковим є носіння захисної маски у залізничному транспорті, оскільки за умови масових поїздок соціальної дистанції у півтора метра дотримуватися неможливо. Причому, ця вимога поширюється на вокзали та перони. Про неї пасажирів інформуватимуть регулярними оголошеннями, відповідна інформація буде розміщена на залізничних станціях та на вагонах. За дотриманням правила слідкуватимуть кондуктори та поліція. До речі, кондукторам для попередження про відправлення потягів заборонено використовувати свистки – з міркувань гігієни, тож вони користуватимуться електронними приладами.

На станціях та у вагонах проводитимуть додаткове санітарне прибирання з використанням дезінфікувальних речовин.

Відсьогодні маски можна буде придбати не лише в аптеках, а й у супермаркетах. Вони реалізовуватимуться за собівартістю, без торгівельної націнки. Водночас, поновлюють роботу магазини тканин, щоб люди самі могли пошити захисні маски.

При цьому громадянам рекомендовано, по змозі, більше ходити пішки або користуватися приватним транспортом.

На першій фазі виходу з карантину дозволені «незначні» поїздки на автомобілі на коротку відстань, наприклад, до спортивного майданчика або до парку.

Від сьогодні дозволено займатися спортом у складі родини або із друзями. Друзів має бути не більше двох, і вони мають бути «постійними» для виконання спортивних вправ або для колективної гри.

Поновлюють роботу ясла та дитсадки, а лікарні - прийом "не термінових" пацієнтів, проте - з дотриманням всіх заходів безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, друга фаза першого етапу поступового скасування карантинних заходів у Бельгії розпочнеться 11 травня, якщо не буде зареєстровано збільшення статистичних показників щодо поширення коронавірусу.

Станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 людини.