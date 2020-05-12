В Іспанії родичі тисяч померлих від COVID-19 позиваються до уряду

Проти іспанського уряду Педро Санчеза через невдале реагування на пандемію COVID-19 до Верховного суду було подано скаргу від імені понад 3 тисяч родичів померлих через коронавірус.

Про це повідомляє El Mundo.

«Одинадцять адвокатів з усієї Іспанії подали в понеділок скаргу до Верховного суду проти прем'єр-міністра Педро Санчеса та 22 членів його уряду від імені понад 3000 родичів загиблих від нового коронавірусу у зв’язку з можливим їх вбивством через невдале реагування на пандемію з боку держави», - йдеться в повідомленні.

Скарга була подана в другу палату Верховного суду проти всіх членів Ради міністрів за «поки ще не визначене число злочинів, пов'язаних з вбивством через серйозну нерозважливість», оскільки вони допустили діями або бездіяльністю поширення пандемії і смерть цих людей від вірусу.

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3268 осіб, які підписали цю скаргу, попередили, що вона може бути розширена і включати в себе, зокрема, злочини ухилення від виконання обов'язків з надання допомоги, а також поширюватися на інших топ-чиновників.

Родичі померлих вважають, що уряд поставив свої інтереси вище здоров'я людей, оскільки, незважаючи на поширення інфекції, в країні на початку березня тривали мітинги і маніфестації.

Нагадаємо, в Іспанії за останню добу дещо зросло число померлих від коронавірусної хвороби, однак число смертей лишається меншим за 200 уже четвертий день поспіль.

Слід зауважити, що Іспанія виявилася однією з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн Європи.