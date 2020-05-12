В Іспанії четвертий день поспіль фіксують не більше 200 смертей

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за минулу добу становить 176 осіб.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«У вівторок кількість щоденних померлих від коронавірусу в Іспанії становить 176», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже четвертий день поспіль, коли кількість летальних випадків від коронавірусу в країні менш ніж 200 людей за добу.

Зазначається, що жодної смерті від коронавірусу за минулу добу не було виявлено у трьох регіонах – на Балеарських островах, Мурсії та Ла Рохи, а також в місті Мелілья, що на середземноморському узбережжі Африки.

Загалом в Іспанії вже зареєстровано 228 030 випадків захворювання на COVID-19.

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Згідно з інформацією міністерства, з них 138 980 людей вже вилікувалися й були виписані з лікарень.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я Іспанії зобов’язало всіх приїжджих самоізолюватися на два тижні після прибуття до країни.