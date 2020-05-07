Іспанія продовжила режим надзвичайного стану

Конгрес Іспанії схвалив прохання уряду щодо продовження дії надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 до 24 травня.

Про це повідомляє El Pais.

Відповідне рішення підтримали 178 депутатів, проти - 75, утрималися - 97.

Це вже четверте продовження надзвичайного стану в Іспанії. При цьому нинішню пропозицію прем'єр-міністра Педро Санчеса було розкритиковано опозицією, тому прем'єру довелося в останню хвилину проводити переговори, щоб забезпечити звичайну більшість в іспанському Конгресі, який складається з 350 депутатів.

Нагадаємо: раніше Бразилія встановила новий антирекорд захворюваності COVID-19.

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