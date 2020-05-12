У країнах Балтії – вже понад 4,1 тисячі випадків коронавірусу

У балтійських країнах кількість зареєстрованих випадків COVID-19 зросла до 4187 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільше інфікованих у регіоні - в Естонії, за даними Департаменту здоров'я, це 1746 осіб. За останню добу в країні зафіксовано 5 нових випадків зараження. Триває тенденція на скорочення кількості тих, хто потребує стаціонарного лікування, - тепер це 48 пацієнтів, 5 з яких перебувають на контрольованому диханні. З лікарень додому відправлено 280 осіб, 289 історій хвороби коронавірусом закриті.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, в країні виявлено 1491 інфікованого, за понеділок встановлено 6 нових випадків COVID-19. Одужали 850 осіб.

У Латвії, за інформацією Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулу добу виявлено 4 нові випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 950. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 30, з них 2 - з важким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 111 пацієнтів. Загалом одужали - 627 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, влада Латвії, Литви й Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони.

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