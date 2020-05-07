У Балтії кількість зареєстрованих випадків COVID-19 становить 4062

Кількість випадків коронавірусу в балтійських країнах дещо зросла - до 4062. Найбільше інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє естонський Департамент здоров'я.

За його даними, за середу в країні зафіксовано 7 нових випадків зараження, в сумі за весь час пандемії - 1720. При цьому потребує стаціонарного лікування 61 хворий, 4 з них перебувають на контрольованому диханні. Напередодні померла одна пацієнтка, загалом в Естонії коронавірус забрав життя 56 хворих. З лікарень додому відправлено 264 людини, 273 історії хвороби коронавірусом закриті.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, в країні виявлено 1433 інфікованих, за минулу добу медики встановили 5 нових випадків COVID-19. Одужали 739 осіб.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за середу в країні було виявлено 9 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 909. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 29, з них 3 - з тяжким перебігом захворювання. Зафіксована смерть від COVID-19 одного літнього пацієнта. Загалом в країні від цієї інфекції померло 18 осіб. Виписано з лікарень 105 пацієнтів. Загалом одужали - 464 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні влада Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони.