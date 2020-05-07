У Німеччині заявляють про поступове зниження кількості інфікувань коронавірусом

Кількість підтверджених нових випадків інфікування COVID-19 у Німеччині зросла удвічі проти показника початку тижня, але фахівці Інституту Роберта Коха заявляють про поступове зниження показнику.

Нові дані і висновки з них представив 7 травня віцепрезидент RKI Ларс Шаде, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Інститут надійшли дані про 1 284 нових випадки», - сказав Шаде.

Починаючи з минулої суботи кількість нових випадків не перевищувала 1 тисячу, 4 травня показник становив 679.

Утім, Шаде зазначив, що через технічні моменти з подання даних на середу-четвер завжди приходиться найбільше повідомлень, а на вихідні – менше, загалом приріст відбувається зигзагоподібно. У цілому вірусологи бачать позитивну тенденцію з поступовим зниженням.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Німеччині дорівнює 166 019, померло 7119 (4,3% від загального числа). Майже 140 тисяч осіб одужали, з них 2 500 – за останню добу.

Шаде також висловив упевненість у тому, що за першою буде друга хвиля, але коли це станеться, прогнозувати неможливо, «це значною мірою залежить від нас усіх».

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Як повідомлялося, з початку наступного тижня у Німеччині почнеться чергове послаблення карантинних обмежень. Водночас чиновники попередили, що обмеження будуть вводитися знову в разі, якщо рівень нових інфікувань перевищуватиме 50 на 100 тисяч населення за тиждень.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 травня у світі загалом виявлено 3,8 мільйони випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, одужали 1,303 мільйона людей.