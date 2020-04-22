Після коронакризи ЄС може потребувати нового рівня інтеграції - експерт

Після виходу з тривалої економічної рецесії, яка стане наслідком глобальної пандемії Covid-19, Євросоюз може постати перед необхідністю нових форм політичного єднання.

Про це у статті «Корона вб’є або вилікує ЄС» на сайті неурядової організації «Друзі Європи» пише її засновник та голова, провідний європейський аналітик Джайлс Меррітт.

«Вибір шляху, який відкриється перед членами ЄС під час відродження після кризи, призведе до драматичних змін… У верхівці списку буде необхідність певної форми фіскального союзу, аби покрити поточні та майбутні витрати країн-членів. Це матиме наслідком новий ступінь політичного союзу, яка тривалий час здавалася немислимою», - зазначив аналітик.

За його оцінкою, поточна економічна політика, яку європейські уряди проводять для пом’якшення впливу пов’язаних із пандемією обмежувальних заходів, поставить їх на важкий шлях економічного відновлення, що триватиме довгими роками. Це може призвести до реструктуризації усього ЄС, до реформи, якої Євросоюз тривалий час намагався уникати.

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«Ніхто сьогодні не зможе сказати, наскільки глибокою буде наступна депресія, або як довго вона триватиме. За оцінкою таких структур як МВФ та Організація економічного співробітництва та розвитку, йдеться не про мільярди, а про трильйони боргових зобов’язань, які уряди спрямовують зараз на збереження зайнятості… Національним урядам буде важко позбавитися тягаря електоральних настроїв та визнати, що колапс європейської солідарності здатен призвести до нової епохи хаосу, в якій не може бути жодних переможців», - прогнозує Меррітт.

Він висловив переконання, що розхитування ситуації між Північчю та Півднем Європи навколо «коронабондів» та інших спроб так чи інакше розподілити борг, необхідний для допомоги Італії та іншим країнам, нагадує кризу щодо суверенного боргу Греції, з якою ЄС стикався свого часу.

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«Є ознаки, що у цих процесах переможе необхідність зберегти єврозону для захисту єдиної валюти, а також буде досягнуто згоди щодо фінансування боргу на рівні ЄС. Менш очевидно, що європейські політичні лідери зможуть піднятися до рівня нових викликів в умовах недружнього міжнародного середовища, та зробити кроки, аби переосмислити та зміцнити свій дедалі неадекватніший союз», - підсумовує експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня відбудеться віртуальна зустріч глав держав та урядів Євросоюзу, які мають ухвалити пакет заходів для протидії коронавірусу та розглянути пропозиції до нового довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Зараз між лідерами держав ЄС існують серйозні суперечності навколо питання щодо запровадження так званих «коронабондів» - боргових зобов’язань та зовнішніх запозичень, які мають розподілити між собою всі члени Євросоюзу для допомоги тим країнам, які найбільше постраждали від пандемії.

Водночас, за оцінкою Єврокомісії, загальний обсяг ресурсів, які були мобілізовані ЄС та окремими його членами для збереження економіки й робочих місць, уже перевищує 3 трильйони євро.