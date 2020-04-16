Євросоюз обговорив із лідерами G7 план виходу з коронакризи

Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн та Президент Євроради Шарль Мішель взяли участь у відеоконференції лідерів G7, яку було скликано 16 квітня з ініціативи США для координації зусиль у боротьбі з COVID-19.

Вони поінформували лідерів G7 про заходи, що вживаються ЄС у боротьбі з хворобою та у підготовці до відродження після кризи.

Про це йдеться у інформації, яка поширена на сайті Європейської Ради.

«Президенти… нагадали про продовження зусиль на рівні ЄС, що мають на меті допомогти суспільствам і економікам повернутися до нормального функціонування та сталого розвитку. Зелений перехід та цифрова трансформація будуть важливими елементами дорожньої карти ЄС на шляху до відродження. Президенти підкреслили, що G7 має очолити глобальні зусилля з розбудови оновленого світу після кризи COVID-19 у тісній взаємодії з існуючими міжнародними організаціями та на основі багатосторонності, яка має бути в основі всіх дій», - йдеться у повідомленні.

Лідери ЄС підкреслили, що ЄС продовжуватиме діяти у солідарності із найбільш вразливими країнами та спільнотами, зокрема, - у Африці, та закликали лідерів усіх країн «Великої сімки» приєднатися до цих зусиль.

У цьому контексті ЄС оголосив про намір провести міжнародну онлайн конференцію донорів для підвищення глобальної готовності до подібних криз та забезпечення належного фінансування для розробки та подальшого застосування вакцини проти COVID-19. Донорський захід запланований до проведення 4 травня 2020 року.

Як йдеться у повідомленні, під час віртуальної зустрічі лідери G7 відзначили прогрес у боротьбі з пандемією COVID-19 та негайні результати подібної відеоконференції, яка була проведена 16 березня 2020 року.