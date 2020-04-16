Бюджет ЄС на наступні сім років має стати "Планом Маршалла" – Єврокомісія

Наступний багаторічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки має перевищити попередню уяву про цей документ та стати «Планом Маршалла» для відновлення європейської економіки.

Про це у четвер під час виступу на надзвичайній сесії Європарламенту, що відбувається у Брюсселі з можливістю дистанційної присутності та голосування для депутатів, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повний виступ якої розміщено на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Ми потребуємо масивних інвестицій для нового імпульсу для нашої економіки. Нам потрібен "План Маршалла" для відновлення Європи, і він потрібен негайно. Є лише один інструмент, який є в нашому розпорядженні, якому довіряють країни-члени, який вже існує і може принести швидкі результати, який є прозорим та пройшов випробування часом. Такий інструмент – це Європейський бюджет. Він буде основою відродження. З цієї причини, бюджет на наступні сім років має бути іншим від того, яким ми його уявляли», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що економічна криза, з якою Європа і світ мають справу зараз у зв’язку із пандемією COVID-19, відрізняється від усіх попередніх. Вона серйозно вражає абсолютно здорові компанії внаслідок призупинення усього громадського життя.

«Саме тому нам потрібні інноваційні рішення та більше простору для маневру в Багаторічній фінансовій перспективі (БФП, - англ. MFF), щоб відкрити можливість для масованих державних та приватних інвестицій. Це буде поштовх вперед для наших економік та інструмент до оновлення в напрямку побудови більш стійкої, більш «зеленої» та цифрової Європи», - підкреслила президент Єврокомісії.

Вона висловила переконання, що зараз, в умовах кризи, необхідно не лише підтримати промислове виробництво та сферу послуг, але й сприяти їх якісному оновленню для пристосування до нових реалій, з якими Європа стикатиметься після того, як коронавірус відступить.

«Це означає необхідність інвестувати у наші цифрові технології, в інфраструктуру та інновації, такі як 3D-друк, що мають допомогти нам бути незалежнішими та краще скористатися новими можливостями. Це також означає подвоєння показників у нашій стратегії зростання шляхом інвестицій в Європейську Зелену угоду. Під час процесів глобального (економічного) відновлення глобальне потепління не уповільниться. Це подвоїть переваги наших перших зусиль та дозволить вірно визначити проєкти, які мають стати ключовими для інвестування», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона висловила переконання, що лише більш сучасна та більш циркулярна економіка зробить Європу менш залежною від зовнішніх акторів та підвищить її стійкість. Саме у цьому полягає один із уроків, які слід винести з поточної кризи. З цієї причини, за її словами, навіть більшої важливості набувають інвестиції в нові технології, поновлювальні джерела енергії, у «чистий» транспорт, у ефективну харчову індустрію та у проєкти з відновлення довкілля.

«Спільний ринок та політика регіонального розвитку є двома сторонами однієї медалі. Нам потрібні обидві, щоб забезпечити добробут в усьому Євросоюзі», - додала президент Єврокомісії.