Єврокомісія виділяє €13 мільйонів на допомогу населенню Донбасу

Єврокомісія оголосила про виділення 13 мільйонів євро для надання гуманітарної допомоги населенню України, яке найбільше потерпає від конфлікту на Сході.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«В той час, коли конфлікт на Сході України увійшов у сьомий рік, Єврокомісія оголосила сьогодні про виділення 13 мільйонів євро для людей, що найбільше потерпають від насильства. Водночас, гуманітарні проєкти за фінансування ЄС також допоможуть у вирішенні проблем навколо сплеску коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич, допомога ЄС призначена вразливим категоріям населення, людям, які виснажені шістьма роками конфлікту, отримати доступ до базових послуг, включаючи охорону здоров’я та водопостачання.

«Доступ до таких послуг є навіть більш важливим під час спалаху коронавірусу. ЄС підтримує людей, які потребують допомоги, по обидва боки контактної лінії», - наголосив він.

Зазначається, що Євросоюз допоможе у відновленні пошкоджених будівель, зокрема шкіл і лікарень, а також у наданні базових послуг, таких як освіта та водопостачання. Вся гуманітарна допомога ЄС буде спрямована через канали агенцій ООН, неурядових організацій та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Євросоюз послідовно закликає до надання безперешкодного доступу для гуманітарних організацій для надання гуманітарної підтримки на місцях у тимчасово непідконтрольних уряду районах», - наголошують у ЄК.

За даними Єврокомісії, з березня 2014 року конфлікт на Сході України уразив більше 5,2 мільйона людей, з яких принаймні 3,5 мільлйона потребують гуманітарної допомоги. Ці потреби постійно зростають внаслідок економічної вразливості населення, що страждає від конфлікту, переважно на непідконтрольних уряду України територіях.

«Обстріли перешкоджають наданню важливих послуг, як-от водо- та електропостачання, обабіч контактної лінії. Україна є п’ятою країною у світі за кількістю цивільних жертв внаслідок підривів на мінах та боєприпасах, що не розірвалися», - йдеться у повідомленні.