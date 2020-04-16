Відповідь ЄС на коронакризу перевищує €3 трильйони

Євросоюз і країни-члени вже спрямували на заходи підтримки громадян, промисловості і бізнесу в умовах пандемії COVID-19 безпрецедентну суму, яка перевищує 3 трильйони євро.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер на надзвичайній сесії Європарламенту, що відбувається у Брюсселі з можливістю дистанційної присутності та голосування для депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В результаті всіх наших дій колективна відповідь Європи (на кризу коронавірусу) набагато перевищує 3 трильйони євро. Це найбільш вражаюча відповідь, ніж будь-де у світі. Але ми знаємо, що нам потрібно більше, набагато більше», - наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, у нинішній ситуації кожен потребує допомоги, і в цьому контексті, Євросоюз вживає масштабних заходів для того, щоб європейська економіка якнайшвидше була готовою до відновлення.

«За минулі чотири тижні Європа зробила більше, ніж за чотири роки з часів минулої кризи… Вперше в історії ми залучили повну гнучкість у Пакті стабільності і зростання. Поряд із рішучими діями Європейського Центробанку це надає безпрецедентні фіскальні та фінансові ресурси для допомоги тим, хто найбільше цього потребує. Рішення міністрів фінансів, прийняте минулого тижня, є ще одним кроком у правильному напрямку, оскільки відкриває доступ до додаткових 500 мільярдів євро для тих, кому потрібна підтримка», - сказала фон дер Ляєн.

Вона нагадала також про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження програми скороченого робочого дня SURE – нової схеми вартістю 100 мільярдів євро, яка надає національним урядам можливість захистити ключові підприємства і бізнес та допомогти їм зберегти робочі місця, працівників та здатність до швидкого відновлення виробництва.

«Привабливість SURE має два аспекти. З одного боку, програма допоможе людям оплачувати оренду, рахунки за продукти, підтримувати життєздатність бізнесу. А з іншого – ця схема є уособленням солідарності. Країни-члени, які можуть це зробити, надають (фінансові) гарантії іншим, щоб допомогти тим, хто зазнав найтяжчого удару кризи в їхніх країнах», - підкреслила президент Єврокомісії.

За даними сайту Worldometer, у світі зареєструвано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 людей одужало.