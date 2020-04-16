Країни G7 домовилися про співпрацю для виходу з коронакризи
Укрінформ
Лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися про співпрацю задля відновлення світової економіки, що постраждала унаслідок пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє AFP у Twitter.
"Країни "Великої сімки" співпрацюватимуть у питанні відновлення економіки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували 2 129 927 випадків зараження коронавірусом, з них - 539 063 людини одужали та 142 716 осіб померли..