Країни G7 домовилися про співпрацю для виходу з коронакризи

Лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися про співпрацю задля відновлення світової економіки, що постраждала унаслідок пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Країни "Великої сімки" співпрацюватимуть у питанні відновлення економіки", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували 2 129 927 випадків зараження коронавірусом, з них - 539 063 людини одужали та 142 716 осіб померли..