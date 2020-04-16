Коронакриза не є приводом переглядати ключове призначення НАТО – Столтенберг

Війська країн НАТО активно допомагають цивільним структурам у боротьбі з коронавірусом, але спричинена пандемією криза не є приводом переглядати ключове призначення Альянсу.

Про це під час віртуальної пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент Укрінформу.

«Криза Covid-19 нагадала, наскільки ми всі уразливі у сфері здоров’я… Наше завдання - реагувати на потенційні військові та безпекові загрози. Ми робимо це, і адаптуємося, змінюємося, модернізуємося, щоб відповісти на нові виклики – у кіберпросторі, у космосі. Саме так НАТО адаптувалося після завершення «холодної війни», а також після 2014 року, коли Росія незаконно анексувала Крим», - заявив керівник НАТО.

Він нагадав, що зараз військовий персонал Альянсу грає важливу роль в усьому світі, допомагаючи цивільним структурам у боротьбі з коронавірусом. Військові розгортають польові шпиталі, здійснюють перевезення пацієнтів та медичного обладнання і спорядження, допомагають в організації протиепідемічного контролю на кордонах. Але, на переконання Столтенберга, НАТО не може виступати «першим номером» у боротьбі з кризою у сфері здоров’я. Натомість Альянс має підвищити рівень співпраці з цивільними структурами, щоб бути краще підготовленим до захисту від таких криз у майбутньому.

«Я не думаю, що є необхідність змінювати ключову відповідальність НАТО як безпекового альянсу. Той факт, що ми маємо кризу в галузі охорони здоров’я не означає, що більш традиційні загрози у сфері безпеки зникли. Вони існують. Терористичні організації та кібернетичні загрози є реальністю. Ми бачимо більш агресивну Росію, яка продовжує підтримувати сепаратистів на сході України, котрі раз за разом порушують режим припинення вогню. Або присутність Росії у Сирії, яка дає Асаду можливість робити те, що він робить проти власного населення», - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс «не має такої розкоші» - говорити, що може зосередитися лише на одному різновиді загроз.

«Так, ми маємо навчитися мобілізуватися проти загроз у сфері здоров’я, і водночас – бути сильними й пильними щодо всіх інших загроз, у тому числі викликів у сфері безпеки», - додав генеральний секретар НАТО.

Фото: НАТО