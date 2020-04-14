Коронавірус змінив уяву НАТО про безпеку – Столтенберг

В умовах кризи COVID-19 Північноатлантичний Альянс виконуватиме своє головне призначення із захисту країн-союзниць, хоча пандемія змінила для НАТО шлях осмислення таких понять, як безпека або національна стійкість.

На цьому у вівторок під час онлайн пресконференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що має відбутися завтра, наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ключова роль НАТО полягає у забезпеченні безпеки для майже мільярда наших громадян. Ми зробимо все, щоб ця криза у сфері здоров’я не переросла у кризу в сфері безпеки, і ми будемо краще підготовлені до наступних подібних криз. Коронавірус потряс всіх нас, і він матиме далекосяжні наслідки, в тому числі для того, яким чином ми осмислюємо нашу безпеку і національну стійкість», - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що завтра міністри оборони обговорюватимуть саме це питання – яким чином в умовах кризи COVID-19 продовжувати зусилля НАТО у сферах стримування і оборони, та як забезпечити безпеку персоналу та продовження місій і операцій Альянсу в умовах пандемії, від присутності багатонаціональних бойових груп НАТО на Сході Європи (країни Балтії і Польща) і повітряного та морського патрулювання, до операцій у ширшому регіоні від Афганістану до Косова.

Столтенберг зауважив - ще одним питанням, на якому під час зустрічі зосередять увагу міністри оборони країн Альянсу, буде протидія дезінформації.

«Ми бачили держави та недержавних акторів, які намагаються скористатися обставинами пандемії, щоб розповсюджувати хибні та шкідливі наративи, які намагаються розділити нас. Тож союзникам потрібно тісніше співпрацювати для ідентифікації, моніторингу та знешкодження таких зусиль. Для нас відкрита та прозора преса залишається найкращим засобом проти дезінформації та пропаганди», - наголосив керівник НАТО.

Він нагадав, що виклики, які постають внаслідок пандемії коронавірусу, не мають жодних кордонів, тож НАТО почуватиметься сильнішим, якщо активно працюватиме з партнерами. Зокрема, завтра у роботі телеконференції міністрів оборони НАТО візьмуть участь військові керівники країн-партнерів Фінляндії і Швеції, а також Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

«НАТО зробить правильні висновки з цієї кризи. Після неї ми постанемо навіть сильнішими та готовими, як завжди, до захисту наших народів та наших держав», - додав генеральний секретар НАТО.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700 , з них – 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.

Фото: НАТО