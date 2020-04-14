НАТО завтра обговорить Партнерство розширених можливостей з Україною – Столтенберг

Міністри оборони НАТО, які завтра проведуть віртуальну зустріч, серед інших питань обговорять шляхи подальшого зміцнення партнерства з Україною, зокрема, у форматі Партнерства розширених можливостей НАТО.

Про це у вівторок під час віртуальної пресконференції напередодні зустрічі міністрів заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз розглянемо, як ми можемо надалі зміцнити партнерство з Україною. Партнерство розширених можливостей (НАТО) є одним з елементів у завтрашній дискусії, але для мене поки зарано робити висновки. Наразі все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО і Україною», - зауважив Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО цінує близьке партнерство з Україною, як і з іншими партнерами, у протистоянні кризі COVID-19, яка є спільним викликом та потребує спільної відповіді.

«Ми вітаємо той факт, що у НАТО є так багато партнерів, і що ми можемо стояти разом та зустрічати спільні виклики, такі як криза COVID-19. Україна допомагає союзниками по НАТО у здійсненні стратегічних авіаперевезень, для цього НАТО використовує українські літаки, які мають величезні спроможності. Ці літаки були дуже важливими протягом тривалого часу для перевезення медичного обладнання з Китаю через весь світ до країн НАТО в Європі. Тож ми працюємо разом і вітаємо близьке партнерство з Україною. Ми всі уражені (кризою коронавірусу), це спільний виклик, ми маємо разом відповідати на нього» - сказав генсек НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 2 квітня, за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ заявив, що союзники погодили заходи для подальшого поглиблення партнерства з Україною і Грузією.