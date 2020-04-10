У НАТО розвінчали "коронавірусні" міфи російської пропаганди про Альянс

Північноатлантичний Альянс відзначив небезпеку дезінформації в умовах глобальної пандемії коронавірусу та спростував найпоширеніші міфи, які російська пропаганда поширює з метою принизити роль НАТО у міжнародних зусиллях у боротьбі проти COVID-19.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

Перший міф стосується того, що COVID-19 «руйнує НАТО». Факт полягає в тому, що вже більше 70 років НАТО створює безпечні умови для своїх країн і народів, та постійно адаптується до нових викликів. За своєю природою Альянс був створений як антикризова структура, тож і зараз працює над тим, щоб криза у сфері здоров’я не переросла у кризу в сфері безпеки. Хоча інфекція не оминула цивільний та військовий персонал, серед якого з’явилися позитивні тести на коронавірус, це не вплинуло на продовження активної військової та політичної діяльності Альянсу.

«Наша здатність до виконання операцій не була підірвана. Наші сили залишаються готовими, наші критично важливі дії продовжуються, включаючи діяльність бойових груп на сході Альянсу, наші морські операції, а також місії продовжуються від Афганістану до Косова. Ми продовжуємо забезпечувати надійне стримування й оборону і водночас підтримуємо національні зусилля у боротьбі з пандемією. Союзники по НАТО продовжують підтримувати одне одного у відповіді на COVID-19 та є солідарними одне з одним», - йдеться у повідомленні.

Другий напрямок російської пропаганди намагається поставити під сумнів спроможність НАТО допомогти союзникам у боротьбі з коронавірусом. Факти говорять про прямо протилежне. Сили НАТО та взаємодія Альянсу з країнами-партнерами дозволили доставити союзникам критично важливе медичне обладнання та захисні засоби, розгорнути додаткові медичні пункти та шпиталі, транспортувати пацієнтів з COVID-19 для лікування в інших країнах. Військові структури НАТО надають допомогу цивільним надзвичайним службам країн-союзниць. Такою допомогою вже скористалися, зокрема, Чеська Республіка, Італія, Люксембург, Нідерланди, Північна Македонія, Румунія Словаччина та Іспанія. Цю діяльність координує Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Тод Волтерс (США). При цьому НАТО продовжує виконувати свою головну місію та підтримувати безпеку для майже 1 мільярда громадян країн-союзниць.

Третій міф, який від початку намагаються поширювати російські дезінформатори – це звинувачення НАТО в тому, що коронавірус є зброєю, яка створена в НАТО. Це очевидна брехня, яка підтверджена чисельними медичними дослідженнями та висновками ВООЗ щодо природного походження коронавірусу.

Четвертий напрямок дезінформації кремлівських джерел – що навчання під егідою НАТО сприяють розповсюдженню коронавірусу. Правда полягає у тому, що від початку епідемії НАТО почало вживати рішучих заходів для її стримування та для мінімізації ризиків для власного персоналу і для спільнот, де він несе службу. Це, зокрема, передбачало скасування частини військових навчань та переведення частини з них в інший формат, який виключає ризик зараження. Водночас медичні служби Альянсу роблять усе можливе, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із COVID-19, для особового складу у місіях та операціях під егідою НАТО. Безпека особового складу залишається головним пріоритетом для всього Альянсу.

Нарешті, п’ятий поширений міф намагається переконати людей, що НАТО заохочує збільшення витрат на оборону за рахунок зменшення витрат на охорону здоров’я. Це неправда, адже НАТО не має впливу на формування національних бюджетів країн-членів, яке у демократичних країнах є результатом системного політичного процесу з урахуванням соціальних потреб та національних пріоритетів. У той же час, в умовах кризи коронавірусу збройні сили країн-союзниць довели свою роль у зусиллях цивільного суспільства у боротьбі з пандемією та у ліквідації її наслідків.