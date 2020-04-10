СБУ виділяють майже 50 мільйонів на

СБУ виділяють майже 50 мільйонів на "антикоронавірусну" систему Verint NowForce

Укрінформ
Кабінет міністрів виділив Службі безпеки більше 49,8 млн гривень для придбання та впровадження системи Verint NowForce, необхідної для здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідне розпорядження № 389-р від 8 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Виділити Службі безпеки 49 898,404 тис. гривень для придбання та впровадження системи диспетчеризації та реагування Verint NowForce, необхідної для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України", - зазначається в документі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити вказані видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

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У свою чергу СБУ повинна затвердити у тижневий строк перелік витрат, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів, а до 1 червня подати відповідний звіт про використання коштів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони понад 4,9 млн гривень для відшкодування витрат на доставку з Китаю медичних виробів, необхідних для запобігання поширенню коронавірусу.

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