“Карантинні” виплати та пенсії: Шмигаль розповів про нові соціальні програми

Міністерство соціальної політики України розробило програму з покращення забезпечення соціально незахищених верств населення.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Програми з покращення ситуації для соціально незахищених верств розроблені міністерством (Міністерством соціальної політики - ред.), будуть презентовані міністром. Ми вже багато зробили покроково з точки зору концепції пенсійного забезпечення, з точки зору розвитку накопичувальної системи в Україні. Будемо презентувати і будемо запроваджувати її так досить м'яко для українців. Але це буде доволі вагома реформа, яка дасть нам усім змогу фактично управляти своїм пенсійним забезпеченням у майбутньому. Тобто ми ці речі вже прописали концептуально. І міністерство вже працює над конкретними законодавчими ініціативами для того, щоб перейти до цього в м'який спосіб, але дуже зрозумілий і дуже прийнятний для суспільства", - сказав Шмигаль.

Водночас він додав, що на сьогодні є програма Міністерства соціальної політики щодо продовження соціальних заходів уряду, в тому числі для соціально незахищених верств населення.

Шмигаль наголосив, що соціальні програми - це один із пріоритетів уряду і зокрема, Міністерства соціальної політики.

"Ми дійсно підтримали ті верстви населення, які найбільше постраждали у першу хвилю карантинних заходів... Ми просто збільшили, проіндексували пенсії, дали додаткові виплати для того, щоб простимулювати, по-перше, економіку, а по-друге - підтримати людей , які потребували на цей момент, початку цієї кризи, підтримки. Вважаю це вдалим соціальним кроком і економічним кроком зокрема", - додав Прем'єр-міністр.

Також він нагадав про ініціативу уряду щодо виплати допомоги на дітей до 10 років фізичним особам-підприємцям, які призупинили на час карантину бізнес та втратили прибуток.

"Це також було складно. В загальному обсязі це доволі велика сума. Але ми також це зробили для того, щоб підтримати ті галузі, які втратили змогу заробляти кошти для існування", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів, зокрема, ухвалив постанову "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", якою передбачено надання фінансової допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої групи платників єдиного податку. Так, ФОПам, які призупинили свій бізнес та втратили прибуток, мають виплатити допомогу на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.