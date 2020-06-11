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Наближення до "промислового безвізу" триватиме не менше року - Шмигаль

Укрінформ
Наближення до "промислового безвізу" між Україною та Євросоюзом триватиме щонайменше рік.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наближення до "промислового безвізу" з Європейським Союзом - це, по вчорашніх перемовинах, щонайменше рік роботи. Але ми цю роботу ведемо, будемо виконувати ті параметри і вимоги, які необхідні для того, щоб отримати таку можливість, коли товари, роботи та послуги зможуть безперешкодно потрапляти на територію ЄС", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україну цікавить "промисловий безвіз" не лише з ЄС, а й із країнами G-20.

Прем'єр-міністр зазначив, що над вирішенням цього питання працюють і він, і Президент України, і очільник МЗС: "Ведемо цю лінію і працюємо над цим, щоб цього можна було б досягти найближчим часом".

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї 14 травня домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення “промислового безвізу” між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися через пандемію коронавірусу.

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