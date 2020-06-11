Бюджет-2020 у найближчі два квартали не переглядатимуть — Шмигаль

Кабінет міністрів у найближчі два квартали не передбачає здійснювати перегляд Державного бюджету на 2020 рік, а тим більше — його секвестр.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Секвестр Державного бюджету не передбачається, оскільки ці зміни в бюджет, як були прийняті в березні, ними якраз і був здійснений перерозподіл статей бюджету: в більшості кошти були забрані з капітальних затрат, перекинуті у фонд по боротьбі з COVID, вони були перекинуті на виконання соціальних зобов'язань, тобто можна говорити, що за певними статтями секвестр уже відбувся: ми звідкись узяли, щоби додати в пріоритетні напрямки. Тобто ми сьогодні не ведемо розмову в найближчі два квартали про перегляд бюджету або про його секвестр — тим більше,” — пояснив Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.