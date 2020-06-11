Шмигаль відставки не чекає і готовий виконати програму уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не очікує на відставку і готовий до виконання програми дій уряду в повному обсязі.

Про це він сказав на пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не чекаю (на ситуацію з аналогічним звільненням, як у попереднього уряду - ред.) і працюю з повним викладанням зусиль. І уряд працює так само для того, щоб зробити все від нас можливе, щоб покращити ситуацію в Україні з точки зору кризових явищ та речей, які приведуть до підвищення добробуту українців", - сказав Шмигаль.

Він продемонстрував журналістам документ - оновлену програму діяльності уряду - і заявив, що до неї додадуть також план діяльності з безпосередньо прописаними заходами. І програма стане стрижнем діяльності Кабміну.

"Працюючи над досягненням результатів, певні речі я сьогодні звітую. Ще проговоримо, що ми плануємо робити. Я готовий кожні 100 днів виходити і розповідати, що ми зробили і що плануємо далі. Тут нема жодних обмежень, є абсолютна відкритість", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що готовий також говорити і про те, що не вдалося зробити, і що уряд робитиме для вирішення конкретних проблем.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

4 червня Верховна Рада відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України.