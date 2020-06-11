Шмигаль зізнався, що 100 днів роботи уряду були дуже непростими

Шмигаль зізнався, що 100 днів роботи уряду були дуже непростими

Укрінформ
Перші 100 днів роботи нового уряду були дуже непростими, зокрема з огляду на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сто днів тому наша урядова команда була призначена на міністерські посади і ми почали нашу роботу. Дуже швидко промайнув цей час, він дуже непростий", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що пандемія коронавірусу була складним викликом, з яким стикнувся світ, зокрема й Україна.

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"Буквально в наступні дні після призначення уряду ми стикнулися з цією кризою і проблемою і мусили з нею фактично боротися, як і уряди багатьох країн... Ми опанували коронавірус, пройшли перші три місяці за помірним сценарієм", - зауважив Прем'єр-міністр.

Він додав, що серед ключових параметрів діяльності уряду було вчасне запровадження карантину, що зберегло тисячі життів та дало змогу підготувати медичну систему до імовірних випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

Фото: КМУ

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