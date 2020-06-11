Шмигаль зізнався, що 100 днів роботи уряду були дуже непростими

Перші 100 днів роботи нового уряду були дуже непростими, зокрема з огляду на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сто днів тому наша урядова команда була призначена на міністерські посади і ми почали нашу роботу. Дуже швидко промайнув цей час, він дуже непростий", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що пандемія коронавірусу була складним викликом, з яким стикнувся світ, зокрема й Україна.

"Буквально в наступні дні після призначення уряду ми стикнулися з цією кризою і проблемою і мусили з нею фактично боротися, як і уряди багатьох країн... Ми опанували коронавірус, пройшли перші три місяці за помірним сценарієм", - зауважив Прем'єр-міністр.

Він додав, що серед ключових параметрів діяльності уряду було вчасне запровадження карантину, що зберегло тисячі життів та дало змогу підготувати медичну систему до імовірних випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

Фото: КМУ