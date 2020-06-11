Президент заявляє, що задоволений роботою Шмигаля

Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі задоволений роботою Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Відповідаючи на запитання, чи задоволений він зараз Шмигалем, глава держави сказав: "Так, він непоганий".

Зеленський зазначив, що коли шукали кандидатуру на посаду очільника уряду, йшлося про те, чи обирати його з-поміж чинних міністрів, керівників облдержадміністрацій, чи з бізнесу.

"Він (Шмигаль - ред.) був головою Івано-Франківської ОДА, він трішечки попрацював міністром регіонального розвитку, пам’ятаєте? Ми побачили – от реальна кандидатура є", - зауважив Президент.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 березня призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій України.