Перший транш МВФ спрямують на розвиток економіки – Шмигаль

Перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 2,1 млрд дол. буде спрямований на розвиток економіки, а також на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Ранок з Україною" , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший транш, безумовно, - це ті гроші, які підуть людям, а не будуть лежати у банкірів. Ми зможемо скористатися напряму у бюджеті для подолання наслідків COVID-19, для розвитку економіки, для підтримки малого та середнього бізнесу. Це гроші на розвиток економіки", - сказав Шмигаль.

За його словами, меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості. До цього траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму 1,7 млрд євро. А також 1 млрд доларів від Світового банку. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період кризи, переконаний Прем’єр-міністр.

Глава уряду зазначив, що МВФ розуміє, що в час кризи значні вимоги до структурних реформ ставити неможливо. Найперше завдання — це долати наслідки пандемії. Тому було ухвалене рішення про спрощену програму, яка містить для України мінімальний набір домовленостей: це передусім проведення збалансованої бюджетної політики, боротьба з корупцією, рух у бік ринкових умов за низкою напрямків.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ за підсумками засідання 9 червня затвердила нову програму кредитування stand-dy для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд дол.