В умовах карантину українські товариства в Туреччині перейшли в онлайн-формат - Генконсул

Вся діяльність українських товариств в Туреччині в умовах пандемії COVID-19 була переведена в онлайн-формат, але це не стало на заваді успішній реалізації ряду заходів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Сьогодні, в умовах карантину, уся діяльність товариств переведена в онлайн-формат. Так пройшли заходи, приурочені до важливих дат у історії України, Дня пам’яті й примирення, комеморативні заходи, міжнародний День вишиванки, Великдень, Міжнародний день захисту дітей та інші. Школи проводили різні конкурси, записували відеозвернення, і, думаю, опанували через нинішній специфічний режим нові навички», - розповів Гаман.

Дипломат також нагадав про успішну реалізацію ще одного проєкту – видання збірки українських та кримськотатарських казок з перекладом турецькою мовою, в якому брали участь діти з Криму та учні суботніх шкіл.

«Кількість дітей, що відвідують суботні школи, з часом зростає. Коли почали їх створювати, то песимістів було більше, ніж оптимістів. Сподіваюся, що новий навчальний рік восени розпочнеться, і жоден коронавірус не стане на заваді», - сказав Гаман.

У консульському окрузі Генконсульства нині офіційно зареєстровано п’ять українських товариств: два в Стамбулі, два в Ізмірі й одне в Бурсі. При них діють шість українських шкіл: у Стамбулі дві суботні школи при Українському товаристві взаємодопомоги: по одній у європейській та азійській частинах міста. При Українському культурному товаристві на щоденній основі функціонує Міжнародний український ліцей імені Тараса Шевченка і по одній суботній школі при кожному товаристві у Бурсі та Ізмірі.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 10 червня у світі загалом зареєстровано 7 336 033 випадки коронавірусу, із них 414 009 летальних. Одужали 3 617 967 пацієнтів.