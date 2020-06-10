Українців, які приїхали на лікування до Туреччини, відправили на карантин - генконсул

Громадяни України, які 5 червня прибули до Туреччини на лікування, пройшли тестування на коронавірус та 7 днів перебуватимуть на ізоляції.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Генеральний консул України Олександр Гаман.

«Одразу після прильоту в усіх – і пацієнтів, і супроводження – взяли матеріал для проведення тесту на коронавірус. Частково пацієнти прилітали вже з тестами ПЛР з України. Але все одно тут робили повторно, на безоплатній основі. Після цього всіх прибулих розмістили на 7-денну обсервацію у клініки чи готелі, з якими клініки мають домовленість. Це однозначна вимога турецької сторони», - повідомив Гаман.

За його словами, термін обсервації зменшили – спочатку передбачалося 14 днів, тепер 7 днів.

Загалом до Стамбула прилетіла 81 особа, з них приблизно половина – пацієнти, всі решта – особи супроводу.

«Планувалося трохи більше, але, на жаль, деякі громадяни, що збиралися на лікування, в останній момент відмовилися за рекомендацією українських лікарів через погіршення стану здоров’я», - розповів дипломат.

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За результатами тестів серед українців інфікованих COVID-19 немає.

Як повідомлялося, Туреччина з 20 травня дозволила громадянам низки країн, серед яких Україна, приїздити на лікування за умови реєстрації у Міжнародній системі медичного обслуговування USHAŞ та дотримання всіх вимог в рамках протидії поширенню коронавірусу.

Цей рейс початково призначався лише для повернення українців. Але багато наших громадян на початок травня вже перебували на завершальній стадії отримання дозволів на в’їзд до Туреччини на лікування і тому ми звернулися до авіакомпанії SkyUp і отримали позитивний відгук. Більше того, авіакомпанія надала квитки громадянам, що їхали на лікування, на безоплатній основі, а особам супроводу зі знижкою.