Консульства України в Анкарі та Стамбулі поновили роботу

Консульство при Посольстві України в Анкарі та Генконсульство в Стамбулі поновили консульське обслуговування із врахуванням безпекових вимог. Консульство України в Анталії поновило роботу 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Ми відновили консульський прийом, який було припинено понад 2 місяці тому в зв’язку із світовою епідемією коронавіруса. Громадянам України, аби потрапити на прийом, слід пройти попередній запис. З одного боку, це незручність, з іншого боку, момент позитивний - жодних черг. Жива черга відходить в минуле, принаймні на деякий час», - розповів Укрінформу керівник консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Борис Ясинський.

Відновлення прийому в Генконсульстві України в Стамбулі / Фото: Генконсульства

Попередній запис проходить онлайн, після чого приходить смс з датою та часом візиту. Щодня консульство прийматиме близько 10 осіб.

Консул зауважив, що за час вимушеної перерви у роботі консульських установ, у громадян накопичилося багато питань, що потребують у т.ч. термінового вирішення. «Є такі моменти, що без допомоги консульства в отриманні документа, не обійтися. Наприклад, якщо громадянин хоче взяти шлюб в Туреччині, засвідчити документ, людям потрібні паспорти, тимчасові документи для повернення в Україну», - додав Ясинський.

На вході в консульські установи України в Туреччині встановлено санітайзери, здійснюється термоконтроль. Вимогою до відвідувачів є наявність захисної маски.

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«Ми сьогодні відновили прийом за звичним докарантинним графіком, також за попереднім записом. Оголошення розмістили тиждень тому. Все працює, черг немає. Вимоги по протидії поширенню COVID-19 виконано. Якщо відвідувач не має маски, то видаємо ті, що у нас в наявності», - повідомив Укрінформу Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

У Генконсульстві для прийому громадян працює два вікна, в приміщенні одночасно може знаходитися, з дотриманням соціальної дистанції, двоє громадян. Щодня Генконсульство прийматиме близько 20 громадян.

Генконсул закликав громадян бути уважними та звернув увагу на випадки, коли громадяни під час запису обирають одну консульську дію, а за фактом приходять по іншим питанням.

У Стамбулі нині найбільше громадяни України користуються послугою реєстрації громадянства за народженням, оформлення та отримання паспортів.

Консульство України в Анталії відновило прийом з 20 травня.

«Прийом було відновлено частково. Мова йде про документи лише для громадян України, візи для іноземців на даний момент не видаємо. Прийом проводимо з обмеженням кількості осіб, що одночасно перебувають в приміщенні. Не більше одного відвідувача, в день близько 10», - повідомив агентству Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

За його словами, аби мінімізувати повторні звернення, після запису на прийом консульство надсилає детальний перелік необхідних документів, потрібних для вчинення консульської дії. Це максимально мінімалізму час перебування в консульстві.

В Анталії найбільш популярні консульські послуги: оформлення паспортів та нотаріальне засвідчення документів.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 948 нових випадків інфікування, 28 людей померли, 1492 одужали. Кількість нових випадків стабільно знижується, так само як і кількість смертей та пацієнтів у реанімаціях. З червня країна готується до поступового початку туристичного сезону.