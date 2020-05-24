З Туреччини поромом до Одеси відправили додому ще 38 українців

З турецького порту Карасу до Чорноморська Одеської області відправився пором з евакуйованими через пандемію коронавірусу громадянами України.

Про це на своїй сторінці у Twitter, повідомляє генеральне консульство України в Стамбулі.

"38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ (Генерального консульства, - ред.) доправлені до порту Карасу... Бажаємо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!", - йдеться в повідомленні.

38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ЦКУ щойно доставлені до порту Карасу. Це вже 8-й рейс🚢 на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ — Consulate General of Ukraine in Istanbul 🇺🇦 (@CGUinIstanbul) May 23, 2020

Читайте також: В Україну з Туреччини поромом повертаються ще 85 українців

Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з Туреччини.

Раніше в київський аеропорт Бориспіль прибули три евакуаційних авіарейсу з США, Кіпру та Фінляндії. Прикордонники оформили на в'їзд 184 пасажири.