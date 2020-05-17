В Україну з Туреччини поромом повертаються ще 85 українців

З турецького чорноморського порту Карасу до українського Чорноморська вирушив пором, на борту якого додому повертаються 85 громадян України.

Серед них також четверо моряків, які застрягли на кораблі в турецькому місті Самсун та про відправку додому яких українські дипломати вели перемовини з турецькою стороною, повідомило Посольство України в Туреччині.

"Черговим рейсом порому Карасу-Чорноморськ сьогодні ще 85 громадян України повертаються додому. За сприяння нашого Посольства та Генерального консульства України в Стамбулі з Анкари та Самсуна в порт Карасу доставили 10 українців, а зі Стамбула - 45", - повідомили в посольстві.

У дипустанові також повідомили, що 8 травня 2020 року до консульського відділу Посольства України в Анкарі по допомогу звернулися 4 українських моряків, які застрягли на кораблі в турецькому місті Самсун. Вони просили допомогти зійти на берег та повернутися в Україну.

"Враховуючи карантинні заходи, а також запровадження чергової комендантської години в деяких провінціях Туреччини, зокрема в Самсуні, наші консули вели перемовини з турецькою стороною, щоб їх якнайшвидше повернення додому стало можливим. Важливо було отримати відповідні дозволи не лише для сходу на берег, а й для переміщення наших громадян до порту Карасу", - розповіли в посольстві.

Доправлення моряків до порту Карасу з Самсуна здійснювалася у супроводі одного з консулів.