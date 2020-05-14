Із Туреччини, Єгипту та ОАЕ до України повернулися 400 осіб
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили на в’їзд понад 400 пасажирів, які прибули цими літаками. В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, майже усі пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Правильність внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили під час проведення паспортного контролю.
Двоє громадян України, які прибули з Туреччини та не встановили мобільний додаток, погодилися на обсервацію.
У пресслужбі також нагадали, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України майже 16 тисяч осіб.