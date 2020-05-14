Із Туреччини, Єгипту та ОАЕ до України повернулися 400 осіб

Минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв авіарейси з пасажирами зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха та Дубая. Загалом до України прибули 400 пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили на в’їзд понад 400 пасажирів, які прибули цими літаками. В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, майже усі пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Правильність внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили під час проведення паспортного контролю.

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Двоє громадян України, які прибули з Туреччини та не встановили мобільний додаток, погодилися на обсервацію.

У пресслужбі також нагадали, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України майже 16 тисяч осіб.