Найменш уразлива до коронавірусу перша група крові – вчений

Найбільш стійкі до захворювання на COVID-19 люди з першою групою крові та позитивним резус-фактором (O+).

Такого висновку дійшов французький вчений, професор, заввідділенням інфекційних та тропічних захворювань лікарні у місті Тенон Жіль Піалута, повідомляє BFMTV.

"Це (COVID-19 - ред.) набагато складніше захворювання, ніж вважалося раніше, воно вражає внутрішні органи людини, її нервову систему, впливає на природну функцію згортання крові та серце. Суттєве зниження ризику, на 33%, мають люди з групою крові O+", - сказав він.

Професор наголосив на важливості носіння захисних масок у період пандемії коронавірусу, "оскільки вони фільтрують велику частину повітря".

Як повідомлялося, у Франції зафіксовано 82 048 випадків інфікування COVID-19 (3 881 за добу); 10 869 людей померли. Із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину, який уряд планує продовжити після 15 квітня.