Вакцину від COVID-19 слід очікувати не раніше весни 2021 року — Ляшко

Вакцину від COVID-19 варто очікувати не раніше весни 2021 року.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, ми знаємо, що проводиться 155 досліджень, 7 вийшло на третю або другу стадію. Ми очікуємо її якнайскоріше, але розуміємо, що серійне виробництво і масове надходження відбудеться не раніше весни 2021 року”, - сказав Ляшко.

Ляшко зауважив, що зараз виробники вакцин, всі країни об’єднуються в цій роботі, зокрема в проведенні клінічних досліджень, до яких готова долучитися і Україна. За його словами, виробники вакцин заявляють що не буде квотного принципу розподілу вакцин за економічними показниками, за можливістю придбати вакцину від COVID-19.

“Вакцина, якщо з’явиться, всі виробники заявляють, що готові віддати формули і випустити ії рівномірно на території інших країн”, - сказав Ляшко.

Він додав, що Україні потрібно відновлювати власне виробництво вакцин і це буде наступним етапом після подолання епідемії коронавірусної хвороби.

“Реагувати на епідемії, пандемії досить важко, коли немає власного виробництва засобів індивідуального захисту, вакцин і лікарських засобів”, - сказав Ляшко.

Стосовно того, чи може організм людини, яка перехворіла на COVID-19, виробляти імунітет до цієї хвороби, Ляшко зауважив, що зараз в світі проводиться багато досліджень цього питання: одні свідчать, що про те, що імунітет триває не довше двох місяців, інші — що людина, яка вже перехворіла на COVID-19, у випадку повторного захворювання може пройти його без важкого перебігу. Але за його словами, це ще не верифіковані дані, і ВООЗ ще не оприлюднює подібні висновки.

За словами Ляшка, це новий вірус, ще не сплив рік від початку спалаху захворювання, тому робити остаточні висновки стосовно того, як він себе поводитиме, зарано.

“ В жодній країні світу, прогнозні моделі, які роблять науковці, епідеміологи, не спрацювали, тому і працюємо виключно карантинними заходами, очікуючи специфічну терапію і вакцину”, - сказав Ляшко.

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Зараз в Україні, за його словами, триває тестування методом імуноферментного аналізу, який дозволяє визначити наявність антитіл до COVID-19. Також спільно з ВООЗ буде проведено дизайн-дослідження, яке увійде в глобальне дослідження по визначенню відсотка людей, яких є антитіла до коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров'я в Україні з початку пандемії COVID-19 було проведено 854 064 зразки методом ПЛР та 420 369 зразків методом ІФА