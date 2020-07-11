В Україні почали тестувати електронні лікарняні

Понад 700 медзакладів беруть участь у тестуванні системи електронних лікарняних, і вже у серпні вона запрацює по всій Україні.

Про це під час брифінгу 11 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми вже розробили відповідні механізми, вийшли спільно з Пенсійним фондом на відповідну модель (електронних лікарняних – ред.), звернулись до наших лікарень щодо тестування цієї моделі. Вона буде заповнюватись на вебресурсах Пенсійного фонду, де лікар відразу може заповнити і за допомогою електронно-цифрового підпису підписати цей лікарняний», - розповів міністр.

За його словами, зараз понад 700 лікарень беруть участь у тестуванні нової системи, надсилають свої зауваження і відгуки до МОЗ.

«Тиждень-два ми її відтестуємо, налаштуємо, і вже в серпні ми плануємо запустити цю систему, яка буде спочатку працювати в тестовому режимі, коли будуть і електронні лікарняні, і звичайні, для того щоб перехід був поступовим, щоб він не був шоковим», - зазначив Степанов.

Він додав, що незабаром з’явиться й електронний реєстр лікарняних.

Міністр нагадав, що раніше МОЗ на закупівлю паперових листків непрацездатності витрачало щороку понад 4 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію COVID-19.