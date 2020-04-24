Медпрацівники, хворі на COVID-19, мають отримати компенсації — Ляшко

Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 при виконанні професійних обов'язків, мають отримати компенсації

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми говорили з головою Державної інспекції з питань праці, оскільки питання хвороби медичних працівників повинно в першу чергу розглядатися з точки зору встановлення професійного захворювання. Кожен випадок коронавірусної хвороби, який трапився з медичним працівником, повинен пройти розслідування і якщо буде встановлено зв'язок захворювання медпрацівника з наданням медичної допомоги, тобто з виконанням своїх професійних обов'язків, йому буде встановлено професійне захворювання з певними виплатами пільг та компенсацій”, - сказав Ляшко.

Він також додав, що МОЗ розгляне питання, чому деякі керівники медзакладів не повідомили Держпраці про те, що у них є випадки захворювання на виробництві, внаслідок чого не було проведено відповідне розслідування.

Також Ляшко наголосив, що ті медики, яких через хворобу керівництво лікарні відправило у вимушену відпустку, повинні зв'язатися в першу чергу з керівництвом департаменту охорони здоров'я і кожен такий випадок має бути розглянутий.

"Тому що є питання самоізоляції, якщо він був контактний, є питання лікування хворого, якщо з'явилися певні симптоми. І всім, хто перебуває на лікарняному буде виплачуватися все, що гарантовано законодавством. Водночас кожен випадок захворювання медпрацівника має бути розглянутий з точки зору професійного захворювання", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 квітня в Україні підтверджено 7 170 випадків COVID-19, з них 1386 медичних працівників.