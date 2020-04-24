Ляшко розповів, за яких умов лікарі отримають доплату в 300%

Лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, та уклали договір з НСЗУ, отримають 300% доплати до зарплати за квітень.

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В авансі (за квітень — ред.) не прорахована доплата в 300% за те, що люди працювали з коронавірусною хворобою. Оплата за роботу прийде в рамках зарплати за квітень... Якщо лікарня має контракт з НСЗУ і надає допомогу хворим з коронавірусною хворобою, за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівнику”, - сказав Ляшко.

Водночас, він прокоментував інформацію про заборгованість лікарні міста Почаїв Кременецького району Тернопільської області, де, за заявою голови Кременецької райради Володимира Стефанського, існує заборгованість в 400 тисяч гривень за березень.

За словами Ляшка, з національного рівня питання виділення медичної субвенції “було закрите”, і медична субвенція у розмірі майже 1 млрд грн була перерахована на місця.

Ляшко заявив, що питання заборгованості конкретно по цій лікарні потрібно вирішувати з місцевою владою.

“Це конкретний випадок, який потрібно розбирати, і ми будемо його розбирати завтра (24 квітня — ред.) з самого ранку, телефонувати в обласну державну адміністрацію, управління охорони здоров’я і будемо займатися... Медична субвенція прийшла в кожний департамент охорони здоров’я, після цього прийшло роз'яснення, що з цієї медичної субвенції ви можете взяти кошти на нарахування доплати в розмірі 300% всім, хто працював з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.

Також за його словами місцева влада також може дофінансовувати лікарів, які зараз надають меддопомогу хворим на COVID-19.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що Кабмін 24 квітня затвердить пакет медичних послуг по COVID-19.