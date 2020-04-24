Кабмін в п’ятницю має затвердити пакет медпослуг з лікування COVID-19

Кабінет міністрів в п'ятницю, 24 квітня, має затвердити пакет щодо надання медичних послуг з лікування коронавірусу.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“У квітні розробляється і буде профінансовано новий пакет НСЗУ для тих лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19. Буде пакет для екстреної медичної допомоги й буде пакет для тих бригад, які забирають зразки на дослідження для доставлення у вірусологічні лабораторії... Завтра на уряді (24 квітня — ред.) буде затверджено порядок і механізм оплати цих коштів”, - сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ розробив чіткий алгоритм госпіталізації хворих на COVID-19, визначивши 243 лікарні, які приймають першу хвилю хворих.

“27 тисяч ліжок готові для приймання хворих в Україні, заповнені майже 2000 ліжок”, - сказав Ляшко.

Водночас, за його словами, випадки, коли місцева влада заявляє про неготовність своїх лікарень до прийняття хворих пацієнтів та відсутність допомоги зі сторони уряду, пов'язані з тим, що на місцях порушують алгоритм МОЗ й госпіталізують хворих в лікарні, які не є у визначеному списку.

Як повідомляв Укрінформ, в Нацслужбі здоров'я повідомили, що з 64 мільярдів гривень, які уряд виділив на боротьбу з COVID-19, 15 будуть виділені на оплату медичних послуг, які надають лікарні, що лікують пацієнтів з коронавірусом.