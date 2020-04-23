Пік захворюваності на COVID-19 у Києві очікується на початку травня – Кличко

Пік захворюваності на коронавірусну хворобу у Києві прогнозують на початок травня.

Про мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє його пресслужба.

"Ми виходимо з динаміки захворюваності та прогнозів, що отримуємо від віруслогів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят. - Вербної неділі, Великодня", - сказав Кличко.

Він запевнив у тому, що столична влада робить все можливе, аби стримати стрімке розповсюдження вірусу. "Робимо все, аби захистити і наших медиків. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих. З них більше ста – це саме медики, які захворіли, допомагаючи пацієнтам у лікарнях", - наголосив мер.

Він зазначив, що в столичних лікарнях вже підготували понад 1700 ліжок для розміщення хворих з коронавірусом. Наразі в Києві госпіталізовано понад 200 хворих на COVID-19 та майже 50 киян з підозрою на коронавірус.

"Якщо буде потреба, місто готове розгорнути до 7 тисяч ліжок", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.