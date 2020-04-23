Кличко каже, що коронавірусна хвороба може тривати понад місяць

У середньому процес лікування на коронавірус триває 20 днів, але є випадки, коли людина хворіла 37 днів.

Про це на брифінгу 23 квітня сказав київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вірус COVID-19 – дуже агресивна і не до кінця вивчена хвороба. Ліків проти якої досі немає і немає вакцини. Медики застосовують різні препарати. Одні спрацьовують, інші менш ефективні. Тому і лікується коронавірус дуже складно і довго. За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів. Є й випадки, коли людина хворіла 37 днів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що лікарі проводять два ПЛР-тести аби пересвідчитися, що людина вже поборола вірус. За його словами, китайські та італійські фахівці свого часу теж почали так робити. Бо виявилося, що один тест не може точно показати, що вірусу в організмі вже немає, а людина в цей час може залишатися заразною.

Кличко додав, що у половини людей, які перехворіли COVID-19, вірус зберігається в організмі від одного до восьми днів, навіть після зникнення всіх симптомів.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.