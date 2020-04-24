Хворі на COVID19 медики не можуть оформити лікарняні з профзахворювання — лікар

Після внесення змін у Податковий кодекс у частині лікарняних листів медичних працівників, Міністерство охорони здоров'я досі не затвердило необхідних підзаконних актів.

В результаті хворі на COVID19 медики змушені йти у відпустки через неможливість оформити профзахворювання, а відповідно й отримати компенсацію, розповів в ефірі програми "Право на владу" лікар-епідеміолог, голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

"Внесені зміни до Податкового кодексу в частині лікарняних листів медичних працівників, які захворіли на коронавірусну інфекцію. А зміни в інструкції №455, яка регулює порядок видачі лікарняних листів, досі Міністерство охорони здоров'я не затвердило. І, відповідно, ми бачимо картину, що медичні працівники, які безпосередньо захворіли на коронавірусну інфекцію, їх керівництво відправляє чи просто у відпустку, або вони йдуть за власним бажанням", - заявив Александрін.

Він також наголосив, що неможливість оформити лікарняний призводить до того, що хворі медики не отримують відповідних компенсацій.

"Навіть ті медики, які захворіли, сьогодні не можуть отримати компенсацію за профзахворювання", - підкреслив він.

Нагадаємо: в Україні також досі не введені в дію електронні лікарняні, які в Кабміні обіцяли з квітня 2020 року. Проєкт "електронного лікарняного" — спільна робота МОЗ і Мінсоцполітики. У МОЗі затримку з реалізацією проєкта пояснюють технічними проблемами, які, зокрема, виникли через поширення коронавірусного захворювання.

17 березня набрав чинності ряд законів, в тому числі - зміни в Податковий кодекс, прийнятих у зв'язку з протидією поширення коронавірусною інфекцією.